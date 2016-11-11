Биатлонистка Ольга Вилухина завершила карьеру

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратный призер Олимпийских игр в Сочи биатлонистка Ольга Вилухина объявила о завершении карьеры на своей странице в Facebook. По словам спортсменки, такое решение она приняла в октябре, когда и прекратила тренировки.

Вилухина завоевала серебро Олимпиады в спринте, уступив лишь словачке Анастасии Кузьминой. Вторую серебряную медаль спортсменка завоевала в эстафете вместе с россиянками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Екатериной Шумиловой.

После Сочи россиянка решила пропустить сезон из-за проблем со здоровьем, а в минувшем сезоне спортсменка представляла страну на этапах Кубка IBU.