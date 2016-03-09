Россиянки остались без медалей в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские биатлонистки остались без наград в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Холменколлене. Лучшая из отечественных спортсменок – Екатерина Юрлова – расположилась на 11-й строчке итогового протокола.

В принципе, она до последнего момента претендовала на медали, но все надежды российских болельщиков перечеркнул промах на последней стрельбе.

Победу одержала француженка Мари Дорен-Абер, а серебро досталось ее соотечественнице Анаи Бескон. Бронза в активе немки Лауры Дальмайер.

Что касается других россиянок, то у них гонка абсолютно не получилась. Виролайнен, например, умудрилась допустить четыре промаха сразу на одном рубеже.

Напомним, индивидуальная гонка отличается от спринта, пасьюта и других дисциплин тем, что за промах начисляется не штрафной круг, а лишняя минута ко времени. Это делает стрельбу исключительно важной даже по сравнению с другими видами программы.

Стоит отметить, что Юрлова становилась чемпионкой мира в индивидуальной гонке.