Тюмень лишилась права проведения ЧМ по биатлону в 2021 году – СМИ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Тюмень была лишена права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщил журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
Решение не в пользу России было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где 9 февраля стартует чемпионат мира.
Ранее в январе прошло экстренное заседание исполкома IBU, на котором обсуждался доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам встречи было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.
Тюмень получила право принять ЧМ-2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее она была лишена права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.
По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.
В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США.
Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.
В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира.
Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.
При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга.
Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее.
Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года.
Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.