Тюмень лишилась права проведения ЧМ по биатлону в 2021 году – СМИ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Тюмень была лишена права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщил журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Решение не в пользу России было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где 9 февраля стартует чемпионат мира.

Ранее в январе прошло экстренное заседание исполкома IBU, на котором обсуждался доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам встречи было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.

Тюмень получила право принять ЧМ-2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее она была лишена права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.