07 апреля 2013, 00:00

Спорт

Россиянин Антон Шипулин выиграл масс-старт в "Гонке чемпионов"

В Москве завершилась биатлонная "Гонка чемпионов"

В столице завершилась биатлонная "Гонка чемпионов" – соревнования среди сильнейших спортсменов мира.

В мужском масс-старте победу одержал россиянин Антон Шипулин - бронзовый призер Олимпийских игр 2010, серебряный призер и двухкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

В масс-старте среди женщин первое место заняла словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Россиянка Ольга Вилухина заняла пятую строчку в этой категории, сообщает официальный портал турнира.

В смешанной эстафете первыми пришли французы Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад, второе место у дуэта Анастасия Кузьмина/Антон Шипулин, третье место у пары Россия-Австрия: Ольга Вилухина и Кристоф Зуман.

биатлон СК Олимпийский Гонка чемпионов

