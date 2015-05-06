Биатлонистка Глазырина пропустит следующий сезон

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина пропустит следующий сезон Кубка мира. Спортсменка взяла тайм-аут по семейным обстоятельствам, сообщает "Чемпионат".

В то же время, скорее всего, в состав сборной вернется Ольга Вилухина. В минувшем сезона она не принимала участия в крупных стартах.

Что касается Глазыриной, то до начала сезона она считалась лидером сборной России. Однако по ходу сезона эта роль отошла к Дарье Виролайнен.

Глазырина в завершившемся розыгрыше Кубка мира заняла 13 место, продемонстрировав второй результат среди россиянок.

Стоит отметить, что спортсменка славится своей меткой стрельбой, но не очень хорошо проходит дистанцию с точки зрения скорости.