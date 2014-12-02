Отсутствие снега поставило под угрозу срыва этап Кубка мира по биатлону

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Второй этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти с 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене, может быть отменен или перенесен. Причиной является отсутствие снега, сообщает "Чемпионат".

Официальных уведомлений о переносе этапа пока не было. Синоптики заверяют руководство трассы, что через несколько дней в этом регионе выпадет снег.

Под угрозой срыва оказались шесть гонок: два спринта, две эстафеты и столько же гонок преследования. Обсуждается возможный перенос соревнований в шведский Эстерсунд, где в настоящее время проходит стартовый этап Кубка мира.

Отметим, что первая гонка нового сезона - смешанная эстафета - состоялась 30 ноября. Россияне выступили крайне неудачно, заняв в итоге 12-е место, а первенствовала команда Франции, ведомая знаменитым Мартеном Фуркадом.

Одна из лидеров женской биатлонной сборной России Ольга Вилухина пропускает этот сезон из-за проблем со здоровьем.