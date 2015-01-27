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Работа

27 января 2015, 19:05

Безработица в Москве незначительно выросла за год

безработица работа вакансии

Фото: ТАСС

Уровень безработицы в столице незначительно вырос в течение года. На конец декабря в Москве искали работу 40,2 тысячи человек, сообщает Мосгорстат.

Из этого количества 28,6 тысячи человек официально признаны безработными и стоят на учете на бирже труда.

Численность безработных за год увеличилась на 10,9 процента. Стоит отметить, что уровень безработицы в столице все равно остается очень низким.

Ранее M24.ru сообщало, что уровень безработицы в Москве может увеличиться к 2017 году и составить 0,5% от численности активного населения столицы.

По состоянию на 15 января 2015 года число регистрируемых безработных в Москве составляет примерно 0,4 процента экономически активного населения столицы. При этом в электронном банке департамента значатся 137,1 тысячи вакансий, что почти в пять раз больше, чем число зарегистрированных безработных.

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Сергей Собянин отмечал, что служба занятости ежегодно помогает определиться с профессией и найти работу 130 тысячам человек.

Ежегодно услугу по профессиональной ориентации в центрах занятости населения города Москвы получают около 130 тысяч человек, в том числе в возрасте. Большая их часть – около 35% – в возрасте от 30 до 45 лет.

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