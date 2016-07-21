В Москве проживают более 43 тысяч официально безработных горожан

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число официально безработных москвичей на конец июня составило 43,7 тысячи человек, сообщает Мосгорстат со ссылкой на данные столичного департамента труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, не имели занятий и активно искали работу 56,4 тысячи человек. Из них 43,7 тысячи человек признали безработными официально.

По сравнению с июнем прошлого года число ищущих работу увеличилось на 13,4 процента, а число официально зарегистрированных безработных – на 25,9 процента.

Число зарегистрированных безработных в России составляет около 965 тысяч человек. Об этом ранее сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ. По методологии Международной организации труда, количество безработных в России составляет 4,3 миллиона человек или 5,6 процента экономически активного населения, что существенно ниже показателей 2008–2009 годов, когда уровень безработицы достигал 8,3 процента.