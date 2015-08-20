Безработным предложат восстанавливать храмы и сносить самострой

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Безработным москвичам предложат заняться восстановлением и реставрацией храмов и мечетей, сносом самовольных строений, обслуживанием аттракционов или работой со школьниками. В Москве подготовили список общественных работ, в который вошли более 100 специальностей. Об этом m24.ru сообщили в мэрии. В пресс-службе департамента труда не исключили, что список будет дорабатываться.

Список разбит на 12 основных направлений. Безработные смогут устроиться на общественные работы в сфере транспорта, строительства, ЖКХ, бытового обслуживания. В частности, москвичам предложат вакансии почтальона, интервьюера. Горожане смогут участвовать в реставрации и восстановлении храмов и мечетей или в сносе самовольных строений. Можно будет поработать на обслуживании аттракционов или "руководить бригадами школьников". Оплата может разниться, в зависимости от конкретного направления общественных работ, но в любом случае не должна быть меньше одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эти средства выделяются из столичного бюджета, платить работникам может и сама нанимающая организация.

В мэрии сообщили, что раньше нормативные акты регламентировали лишь сферы деятельности, в которых можно привлекать людей для общественных работ. Конкретного перечня вакансий они не содержали. "Ранее правовыми актами не был предусмотрен перечень общественных работ, что и послужило поводом к разработке проекта постановления", - пояснил источник m24.ru.

Вот некоторые из направлений, по которым могут быть организованы общественные работы:

Сбор твердых бытовых отходов

Сбор макулатуры

Стирка белья

Мытье автотранспорта

Мытье посуды

Склейка папок

Прием и выдача верхней одежды

Погрузочно-разгрузочные работы

Ремонт книг

Археологические раскопки

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев отметил, что создание перечня конкретных видов общественных работ повысит эффективность системы занятости населения. "Безусловно, это шаг вперед. Документ вносит ясность, определяет, какими именно работами можно занять граждан", - подчеркнул он.

В пресс-службе департаменте труда и занятости населения сообщили m24.ru, что перечень работ был сформирован в соответствии с потребностями города. "В организациях городского хозяйства имеются свободные рабочие места, в том числе не требующие специальных навыков, которые можно временно занять в рамках мероприятий организации оплачиваемых общественных работ", - пояснили в дептруде. В зависимости от конъюнктуры рынка в дальнейшем документ может быть дополнен или изменен, добавили в ведомстве.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, что к общественным работам могут быть привлечены все граждане, которые стоят на учете в центре занятости как безработные. Однако у каждого человека разные компетенции и физические возможности, которые нужно учитывать при подборе вакансии.

"Перечень, в котором четко прописаны все виды работ, поможет оптимизировать организационный процесс, сделает его более результативным. Человеку будет проще подобрать вакансию, на которой он сможет трудиться. И таким образом удастся значительно повысить эффективность общественных работ и качество их выполнения", - подчеркнул Щербаков.

Ученый считает также, что введение перечня снизит число отказов безработных от предлагаемых вакансий.

"Например, есть такой вид занятости, как "бухгалтерский учет в период временной занятости несовершеннолетних". Человек, который не имеет необходимых знаний, не сможет выполнять эту работу. А вот почтальоном или кондуктором может быть каждый. Но здесь могут сыграть роль такие факторы как утомляемость, общее состояние здоровья. С помощью нового перечня работник центра занятости сможет найти индивидуальный подход ко многим безработным", - заключил собеседник m24.ru.

Руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин согласен с тем, что новый документ охватывает достаточно много направлений деятельности.

"Перечень довольно полный и подробный. Здесь есть виды работ, требующие разных уровней квалификации. Например, с набором печатного текста может справиться любой, а чтобы быть оператором ЭВМ, нужно обладать некоторыми знаниями и навыками", - заключил эксперт.