В центрах "Мои документы" появятся брошюры для уволенных с работы москвичей

Брошюры с рекомендациями по поиску работы появятся в 97 московских многофункциональных центрах "Мои документы". Об этом говорится в документации департамента труда и социальной защиты. Всего будет создано 7 видов брошюр, в том числе для женщин в декретном отпуске и граждан с ограниченными возможностями.

Планируется выпустить 509 тысяч иллюстрированных буклетов, которые помогут москвичам в поиске работы. Новые памятки появятся к июню 2016 года.

Новые брошюры будут содержать контактные данные департамента труда и соцзащиты, расскажут о направлениях деятельности службы занятости. Для работников закрытых компаний или сотрудников, попавших под сокращение, будет разработана специальная памятка. В ней могут быть указаны возможные способы поиска работы, рекомендации и советы для соискателей.

Для женщин, находящихся в декретном отпуске, создадут информационную брошюру о возможностях профессионального обучения. Памятка по поиску работы будет разработана и для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, несмотря на экономический кризис, уровень зарегистрированной безработицы в Москве составляет менее 0,5 процента. Весной 2015 года в центре занятости состояло 30 тысяч безработных москвичей, всего в банке службы было доступно порядка 116 тысяч вакансий.

Также в Москве может появиться единый центр занятости, рассчитанный на 900 тысяч посетителей в год. В нем будет организован операционный зал на 50 окон обслуживания посетителей и зал ожидания с открытой планировкой, также в здании центра создадут конференц-зал на 600 мест оборудованный презентационным оборудованием.