11 сентября 2013, 12:52

Экономика

К 2016 году средняя зарплата по Москве достигнет 70 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Средняя заработная плата столичного жителя достигнет к 2016 году 70 тысяч рублей. Такой прогноз дает департамент экономической политики и развития города Москвы.

Рост средней заработной платы по Москве достигнет к 2016 году 5,8%. Это позволит большинству москвичей получать около 70 тысяч рублей в месяц.

"Прогнозом социально-экономического развития города Москвы в 2014-2016 годах предполагается увеличение реальной заработной платы на 5,4% в 2014 году, 5,7% в 2014 году и 5,8% в 2016 году", - говорится в сообщении департамента. Таким образом, уже в следующем году средняя заработная плата по Москве превысит 60 тысяч рублей.

Департамент, кроме того, ожидает рекордного снижения безработицы в столице – согласно данным, опубликованным пресс-службой, в городе в 2014 году будет всего 0,5% безработных. В 2016 году, согласно прогнозу, число безработных составит 0,4% от экономически активного населения города.

