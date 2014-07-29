В Москве появится первый антинаркотический музей

ИТАР-ТАСС

В Москве появится Молодежная антинаркотическая площадка - интерактивный музей, куда будут ходить на экскурсии школьники, студенты, педагоги, родители, а также специалисты, которые занимаются профилактикой наркомании. Молодым людям с помощью инсталляций и видеоуроков расскажут, какой вред оказывают на организм наркотики, и подскажут, как правильно отказаться от предложения попробовать запрещенные вещества во дворе или в клубе. Взрослые с помощью интерактивных квестов попробуют найти подход к ребятами, которые попали в зависимость. Начальник отдела информации столичного Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Анастасия Бояркина пояснила M24.ru, что антинаркотическая площадка появится на улице Маши Порываевой. Открытие запланировано на октябрь.

"Сейчас мы еще прорабатываем вопрос, по какому принципу будем подбирать ребят на экскурсии и как их проводить", – сказала Анастасия Бояркина. Представитель УФСКН пояснила, что на площадке будет два зала: в одном будут проходить интерактивные выставки, в другом – лекции и семинары. Посетители увидят мультимедийные экспозиции и пройдут видеоуроки.

Так, видеоролики "Правильный выбор" покажут старшеклассникам и студентам, как поступить, если им предложили наркотики, родителям и педагогам – как себя вести, если они узнали о зависимости собственного ребенка или ученика. В музее установят ролевые инсталляции, которые будут демонстрировать сцены, как молодому человеку впервые предлагают попробовать марихуану во дворе или синтетические наркотики в клубе. Для натуралистичности в них имитируют двор жилого дома и асфальтовое покрытие, повесят прожекторы и зеркальный шар для создания клубной атмосферы.

Еще одним наглядным пособием станет ролевая инсталляция "Роды молодой девушки-наркоманки", которая, по замыслу авторов, производит на свет мертвого младенца. Но для неподготовленных или не подходящих по возрасту посетителей установят ограничение на просмотр.

Интерактивная секция под названием "Мы выбираем жизнь" предоставит посетителям возможность выбрать правильный ответ в смоделированной ситуации. "Сверстник предлагает употребить тот или иной вид наркотика. Если посетитель выбирает "Нет", на экране появляется видеоизображение, олицетворяющее здоровье, семью, карьеру, жизнь. Если выбирает "Да", возникают картинки, изображающие болезни, одиночество, крах карьеры. Интерактивные программы должны быть разработаны с учетом психофизиологических особенностей подростков, вызывать положительные эмоции, связанные с выбором здорового образа жизни", – пояснили в УФСКН.

Панно и художественные коллажи продемонстрируют, к каким отрицательным последствиям для организма приводит употребление наркотиков, а также покажут статистику, сколько наркотических веществ употребляет молодежь в Москве и в России. Посетителям также расскажут о работе ФСКН и Государственного антинаркотического комитета.

Заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Попенков пояснил M24.ru, что антинаркотическая площадка будет создана в рамках программы "Безопасный город". "Руководство московского управления ФСКН обратилось к мэру с предложением организовать такую площадку. Мэр идею одобрил. Помещение уже отремонтировано, но оборудования там пока нет", – отметил он. Согласно тендерной документации, на оформление площадки могут потратить 20 миллионов рублей.

Директор центра образования № 548 "Царицыно" Ефим Рачевский сказал M24.ru, что готов будет повести школьников в такой музей, однако только после того, как сам посетит его. По его словам, демонстрационные материалы должны вызывать у школьников отвращение к наркотикам. "В Великобритании я посещал аналогичную площадку, и там эффект от употребления наркотиков не был описан в жестко негативном ключе. Поэтому нужно аккуратно подходить к этому вопросу и подавать информацию так, чтобы мысли о наркотиках вызывали отвращение", – считает он.

При этом директор школы полагает, что подобные площадки для родителей могут быть даже полезнее, поскольку они очень мало знают о подростковой наркомании.

В Российском государственном гуманитарном университете действует форум "РГГУ без наркотиков". По словам ректора Ефима Пивовара, в учебном учреждении постоянно проходят профилактические мероприятия, рейды. "У нас не было прецедентов, однако музейные экспозиции всегда очень наглядно демонстрируют материал, поэтому будут очень эффективны", – сказал он.

Психиатр-нарколог, член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ Василий Анч подчеркнул, что работать с молодежью и взрослыми на антинаркотической площадке должны исключительно специалисты. "Информацию должен доводить нарколог, профессионал. Именно он сможет предоставить вескую и обоснованную информацию. Кроме того, доверие к нему будет выше. Например, бытует мнение, что марихуана – легкий наркотик и поэтому не опасна. А то, что после нее переходят на тяжелые, лучше всего объяснит именно нарколог", - сказал он.

Анч отметил, что игровая или интерактивная форма подойдет для молодежи лучше всего. "Надо подавать сведения в противопоставлении: начнешь принимать наркотики – станет

так-то, не будешь – вот так. Можно дополнить это документальными съемками. Стоит показать, как идет деградация не в словесной форме, а визуально", – сказал он.

Кроме того, Анч полагает, что посещение такого рода площадок должно быть обязательным для тех, кто уже попал в зависимость, и добровольно-принудительным для тех, кто наркотики не пробовал.

Напомним, по данным пресс-службы управления ФСКН по Москве за первый квартал 2014 года, на наркологическом учете в столице находится более 30 тысяч человек, из них 33 – несовершеннолетние. У 450 москвичей выявлен диагноз "токсикомания", из них несовершеннолетних – двое. 1 июня столичные власти запустили эксперимент с выдачей наркоманам именных сертификатов на реабилитацию. На проведение эксперимента правительство Москвы выделило 100 миллионов рублей. Для получения сертификата необходимо обратиться в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Возрождение" на Ярославском шоссе.

Наталья Савельева