Лихачи и дороги: роковые ошибки водителей

Количество аварий на отечественных трассах зашкаливает. Столицу то и дело сотрясает скрежет дорого железа мощных авто. Народ продолжает биться насмерть. Лихачи, не щадя ни своей жизни, ни чужих, продолжают играть в автомобильные шахматы на улицах города. Интернет переполнен роликами, где регистраторы безжалостно фиксируют страшные ДТП на дорогах. Почему же все это происходит? Ведь, с одной стороны, производители современных машин утверждают, что их авто становятся все более безопасными (системы активной и пассивной безопасности якобы серьезно совершенствуются), а с другой – получается, что из-за мощных моторов и скоростей, которые вмиг развивают машины, у людей просто не остается никаких шансов выжить?

На эту тему обозревателю m24.ru Игорю Швыткину удалось поговорить с настоящим автомобильным экспертом – мастером спорта России по автоспорту, вице-чемпионом чемпионата Formula Russia 2015, вице-чемпионом России 2012 года в картинге, рекордсменом нескольких российских трасс в гонке с закрытыми колесами, тренером школы экстремального вождения Masterkho Станиславом Сафроновым.

– Итак, Станислав, как вы считаете, что происходит на наших трассах? Откуда такая смертельная статистика, больше похожая на фронтовые сводки?

– Многое объясняется элементарным потребительским отношением нынешних владельцев авто к своим машинам. Некоторые переоценивают возможности своего железного коня. Люди слишком доверяют рекламе в плане безопасности того или иного автомобиля. Верят увещеваниям менеджеров. Вообще, в последнее время различными автомобильными брендами при помощи агрессивной рекламы в СМИ проводится безапелляционное культивирование возможностей электронных начинок. Якобы электронные помощники могут сделать все за водителя, решив любую проблему, возникшую на дороге. Молодое поколение водителей стало относиться к автомобилю как к гаджету, а не как к средству повышенной опасности. Именно этим и объясняется неверная оценка как своих способностей в управлении машиной, так и возможностей самого автомобиля. Сюда же добавьте факторы неправильной оценки дорожного покрытия и климатических условий, которые всегда напрямую влияют на выбор скорости, плавность маневрирования и т.д.

– Кстати, в наших автошколах учат лишь вождению автомобиля, соблюдению ПДД и даже оказанию первой доврачебной медицинской помощи, но никак не управлению автомобилем. Это тоже упущение?

– Безусловно. Отсутствие опыта управления автомобилем в критических ситуациях – это серьезная проблема. А о существовании курсов контраварийной подготовки вообще многие даже не слышали. И это несмотря на то, что в целом уровень навыков вождения у людей априори слабый. И с каждым годом этот уровень только падает. Многие учатся на своих, иногда роковых ошибках. Это, конечно, страшно. Сказывается отсутствие знаний элементарной физики, самого устройства авто, его технических и аэродинамических возможностей. А иногда все начинается с простого пренебрежения по отношению к давлению в шинах. Многие ли из нас периодически его проверяют? А ведь это очень важный фактор поведения машины на дороге, тем более в случае нештатной ситуации. Сюда же прибавим низкую культуру на дорогах в целом: несоблюдение правил ПДД, эгоизм — еду как хочу, встаю, где желаю, желание погонять в потоке, а не на гоночной трассе, непонимание риска и опасности на скоростях 80+, массовая агрессия в противовес былому автомобильному братству, отсутствие ответственности за последствия ДТП, особенно это касается состоятельных слоев населения. Сегодня человек, только что получивший права, может пойти и купить себе машинку, у которой свыше 500 лошадей под капотом. На ней он и будет учиться. Как вы полагаете, к чему приведет такая практика? Вот вам и смертельно опасный коктейль...

Средства борьбы с ДТП

– Станислав, что бы вы как профессиональный гонщик и как автолюбитель могли бы предложить, например, нашим законодателям для изменения ситуации на дорогах?

– Во-первых, конечно же, необходимо ввести дифференцирование категорий прав для управления машинами по мощности, причем с обязательным профессиональным обучением для мощных авто. Культуре поведения на дороге обучить, увы, сложно... Возможно, это придет со временем. Кроме этого, нужно популяризировать профессиональный автоспорт, причем на уровне государства. Ужесточить неотвратимость наказания за серьезные и систематические нарушения ПДД. Ввести балльную систему в правах (как за рубежом и в "Формуле-1"). Направлять граждан в школы повышения водительского мастерства, если они признаны виновными в ДТП. Отслеживать видео и фото лихачей в социальных сетях.

– Вот вы лично ведь тоже приверженец быстрой и скоростной езды. Как вы относитесь к столичным стритрейсерам? Ведь молодежи и вправду иногда хочется погонять.

– Я считаю, что в любом случае стритрейсерам не место в городе. Например, у нашей школы есть партнер, который нам предоставляет площадку для контраварийной подготовки. Подобную этой можно взять в аренду, и там, наняв тренера, если очень хочется, можно похулиганить. Сейчас недалеко от Москвы есть две гоночных трассы, где можно состязаться как в своем мастерстве, так и показать, на что способен ваш автомобиль.

Опасные маневры и работа над ошибками

Как известно, среди самых распространенных ошибок водителей, которые приводят к серьезным ДТП, можно отнести следующие: превышение скоростного режима; неверная оценка дорожного покрытия, а значит, и переоценка должного сцепления колес с дорогой в случае торможения; несоблюдение дистанции при движении; езда по обочине; невнимательность при чтении дорожных знаков в случае выезда на перекрестки; ошибка при обгоне – неверная оценка дистанции и скорости приближающегося автомобиля; переоценка возможностей своего автомобиля. Станислав Сафронов поделился со мной мнением о том, как же все-таки можно избежать лобового столкновения, когда оно вроде бы уже и неизбежно.

Встречка

– Лобового столкновения, конечно, избежать можно! Если соблюдать ПДД! Зачастую лобовые столкновения провоцируют те водители, которые пытаются уйти от другой аварийной ситуации. Например, объезд впереди остановившегося автомобиля. Однако вместо того, чтобы ударить в его заднюю часть, люди выбирают маневр, связанный с выездом на встречную полосу. Таким образом они надеются объехать резко остановившийся автомобиль или появившееся препятствие. Итог – лобовое столкновение. Также люди очень часто забывают соблюдать дистанцию. Например, водители, отстояв в многочасовых пробках в условиях минимальной дистанции, выезжают на скоростной участок дороги, разгоняются, а дистанцию сохраняют прежней. Результат похожий...

Проблемы с дистанцией можно отнести и к обгонам по встречной полосе. Водители зачастую выезжают на встречную полосу, словно на прогулку! Часто бывает так. Водитель, желающий совершить обгон, подъезжает вплотную к впереди идущей машине, затем резко выезжает на встречную полосу (кстати, этот резкий маневр на встречную полосу часто заканчивается разворотом или кюветом) и только после того, как он оказался на встречной полосе, начинает разгон. Машина слабая, разгоняется долго, а потому просто не успевает закончить обгон. А тут уже появляется встречная машина.

Как надо

Держите дистанцию до впереди идущей машины метров пятнадцать. Наблюдая за встречным потоком, ждете, пока образуется достаточное расстояние до совершения обгона. При этом при выезде на встречку не забывайте наметить себе, куда именно, хотя бы примерно, вы перестроитесь в своем ряду. Затем включаете пониженную передачу, поворотник и начинаете активно разгоняться, находясь еще в своей полосе. Это делается для того, чтобы на встречную полосу выехать уже с опережением в скорости автомобиля, который вы обгоняете. Как итог – ваш обгон займет гораздо меньше времени и, соответственно, будет куда более безопасным. Ну и конечно, дистанция между вашим автомобилем и автомобилем, который вы опережаете, даст вам возможность выехать на встречную полосу плавно и уверенно!

От себя лично добавлю, что сам иногда попадал в сложные ситуации при обгоне. Порой тот, кого ты обгоняешь, начинает внезапно разгоняться. Ну есть такие злодеи и неудачники. Так ты и оказываешься в тисках между ним и встречной машиной. Случалось и так, что при моем обгоне попутный поток почему-то начинал резко тормозить, и свободные "окна", или места в паровозике, либо сокращались, либо вовсе закрывались для перестроения.

Как надо

Ну, во-первых, старое и доброе правило "Не уверен – не обгоняй" еще никто не отменял... Во-вторых, если создалась такая нештатная ситуация и вы оказались в тисках, нужно постараться взять себя в руки и ни в коем случае не паниковать и не раскачивать машину в стороны. Нужно принять решение о том, как именно вы будете действовать. Есть как минимум два варианта: уйти на встречную обочину, при этом моргнув дальним светом фар и обязательно включив левый поворотник, дабы дать понять водителю встречного авто, что вы уходите на его (!) обочину, а ему стоит продолжать движение прямо, не уворачиваясь. Второй вариант – это, включив аварийку и дальний свет фар (только днем!!!), притормаживать и попроситься в попутный ряд. Увы, спасительных вариантов при такой ошибке немного. Как правило, из-за неразберихи водители встречных машин и встречаются на левой обочине. Оба пытаются свернуть.

Занос: выход из штопора

По словам Станислава Сафронова, именно занос также является следствием массовых ошибок в управлении автомобилем. Занос очень часто объясняется неправильной работой педалей, резкими поворотами рулевого колеса и непониманием физики, а именно центробежной силы, неправильной развесовки и прочего. И все же, по мнению эксперта, при заносе необходимо соблюдать несколько нехитрых правил.

Как надо

– Передний привод в случае заноса требует нажатия на газ и небольшого поворота руля в сторону заноса. Автомобиль в этом случае стремится за ведущими передними колесами и как бы вытягивает сам себя из состояния, когда задние колеса начинают скользить. Задний привод требует плавного отпускания газа и быстрого поворота колес в сторону заноса именно на такой угол, на какой автомобиль занесло. На полном приводе, как и на переднем, необходимо прибавить тягу и немного повернуть руль в сторону заноса. И конечно же, у человека за рулем не должно быть никаких видеотрансляций и чтения сообщений на телефоне. Без навигаторов, разумеется, в наши не обойтись, я лишь могу посоветовать крепить телефон с помощью разных приспособлений на стекло, чтобы минимально отвлекаться от дороги...

