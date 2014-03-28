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Безопасность

28 марта 2014, 20:20

В системе охраны московских школ выявлено 1345 нарушений

безопасность школы нарушения проверки прокуроры

Фото: ИТАР-ТАСС

В системе охраны московских школ выявлено почти 1345 нарушений. В суды направлено 20 исковых заявлений, обязывающих администрации учебных заведений обеспечить должный уровень безопасности, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Проверка была начата в связи с февральским происшествием в Отрадном. 3 февраля ученик школы №263 открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник.

Как сообщает прокуратура, было установлено, что сотрудники частных охранных предприятий, осуществляющие охрану школ, не владеют информацией об оборудовании охраняемых объектов и их внутреннем расположении, маршрутах эвакуации детей и персонала. Кроме того, они несут службу более 24 часов непрерывно, фактически проживая в помещениях образовательных учреждений.

В пяти школах Зеленоградского и Северо-Восточного округов кнопки экстренного реагирования были размещены в местах, доступ к которым ограничен (медицинский кабинет, кабинет директора). В пяти школах на западе столицы кнопки экстренного вызова и вовсе не были установлены.

В ведомстве также отметили, что в 56 учебных заведениях Восточного и Зеленоградского округов не были продлены сроки договора на обслуживание тревожной кнопки.

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Сюжет: Стрельба в школе в Отрадном

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