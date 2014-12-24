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Безопасность

24 декабря 2014, 00:02

1 января в Москве хотят провести "трезвый забег"

безопасность алкоголь акция Новый год бульвары трезвость пробежка

"Утро": 1 января в столице планируют провести "трезвый забег"

Первый "трезвый забег" в центре Москвы хотят провести прямо после новогодней ночи - 1 января 2015 года. Об этом M24.ru сообщили в департаменте межрегионального сотрудничества и связи с религиозными организациями. Как пояснили организаторы, акцию в поддержку трезвого образа жизни планируется провести около полудня.

В забеге примут участие около 100 человек. Перекрывать улицы для мероприятия не потребуется - участники будут бежать по тротуарам и бульварам от Храма Христа Спасителя до Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. Глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров подтвердил M24.ru, что заявка на забег уже поступила в ведомство, маршрут сейчас находится на согласовании.

В департаменте межрегионального сотрудничества рассказали, что в правительство Москвы обратился один из православных общественных фондов с просьбой согласовать забег за трезвость 1 января 2015 года. Акцию поддержала московская патриархия. "Наше ведомство также поддерживает проведение акции", - отметили в пресс-службе департамента.

Как рассказал M24.ru представитель организационного комитета забега Павел Рудометов, в нем должны принять участие порядка 100 человек. "Мы приглашаем к участию всех желающих", - заявил он. Присоединиться к пробежке можно в группе акции.

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Активисты хотят провести забег от храма Христа Спасителя до Заиконоспасского Монастыря на Никольской улице. Участники акции должны будут пробежать по Гоголевскому, а затем Никитскому бульвару и свернуть на улицу Большая Никитская. С нее бегуны попадут на Манежную улицу, а затем к финишу на Никольской. "Весь маршрут займет 3,6 км и будет проходить по тротуарам, перекрытий для проведения акции не планируется", - отметил Рудометов.

"Трезвый забег" в центре Москвы активисты хотят посвятить здоровому образу жизни. По словам Рудометова, аналогичные мероприятия проводились в столице, но обычно в парках или в спальных районах. "Это забеги для себя. А сейчас мы хотим провести акцию, чтобы нас услышали, прежде всего те, кто будет находиться в тяжелом "нокауте" после празднования Нового года", - рассказал представитель оргкомитета.

В 2011 году в России стартовала масштабная антиалкогольная кампания. Была запрещена ночная продажа спиртных напитков, а пиво, как и другой алкоголь, запретили продавать в киосках. Отметим также, что столичная прокуратура запустит в метрополитене акцию с расклейкой социальной рекламы против употребления спиртных напитков, сигарет и спайсов.


Председатель Союза борьбы за народную трезвость Александр Карпачев полагает, что забеги и похожие акции играют важную роль в пропаганде трезвого образа жизни. "В этом году акция может и не набрать много последователей, но если сделать ее традиционной, то подобные пробежки станут одним из действенных элементов пропаганды здорового образа жизни", - отметил эксперт.

Между тем по мнению главы комиссии Мосгордумы по физкультуре, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, забег 1 января окажет слабый эффект на тех, кто не ведет здоровый образ жизни. "Даже если акция проходит в центре Москвы, большинство людей, которые пьют в новогоднюю ночь, просто не узнают о нем. Скорее всего, они еще будут спать во время проведения акции", - отметил депутат. Он добавил, что забег тем не менее можно провести. "Нет ничего плохого в том, что горожане, которые проснутся в бодром состоянии духа в первый день нового года, пробегутся по Москве", - заявил он.

Дарья Миронова

Сюжет: Новый год – 2015

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