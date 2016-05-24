Отпуск невезения: как не стать жертвой ограбления в путешествии

Фото: YAY/ТАСС

Совсем недавно представители столичного уголовного розыска предупредили москвичей: фотографии из отпуска в социальных сетях могут привлечь воров-домушников. Какие еще опасности подстерегают тех, кто отправляется в путешествие? Автор программы "Совет безопасности" на "Радио Москвы" Игорь Швыткин собрал рекомендации для тех, кто готовится к долгожданным отпускам.

Собираетесь в отпуск? Не забывайте о том, что путешественники всегда находятся в зоне повышенного внимания у мошенников. Получивший свою заветную и долгожданную увольнительную человек расслабляется. Он априори заряжен на позитив, а заодно и более доверчив к окружающим, менее бдителен, не всегда сконцентрирован и собран в целом. Этим умело пользуются мошенники, об уловках которых я сегодня и расскажу.

Мой дом — моя крепость!

Именно об этой поговорке вы должны помнить, собираясь покинуть свое жилище. Ваша квартира на весь срок поездки должна превратиться в действительно неприступную крепость. Проверьте состояние дверных замков и герметичность форточек. Убедитесь, что пультовая сигнализация, если таковая имеется, исправна.

Будет вовсе не лишним, если вы попросите своих хороших знакомых, верных друзей или проверенных соседей иногда проверять ваше жилище. Предупредите их о том, что придется время от времени вынимать письма из почтового ящика и доставать рекламные буклеты из проемов вашей входной двери – все это предательски указывает на длительное отсутствие хозяев в квартире. Попросите своих близких хотя бы раз в три дня проверять целостность замков. Это также создаст эффект присутствия жильцов в квартире. Кроме того, можно оставить включенным радиоприемник – тоже элемент, свидетельствующий о том, что жилище не пустует.

Обязательно оставьте благонадежным людям координаты для экстренной связи с вами. Чем больше контактов, тем лучше – вплоть до номера телефона администратора в отеле. Выпишите из контактной книги своего телефона номера всех доверенных лиц. Сохраните их на ноутбуке, планшете или в обычной тетради. Проинформируйте друзей о том, куда вы едете, на какой срок и так далее. Договоритесь о времени обязательных сеансов связи по телефону или интернету, скажем, один раз каждые четыре дня.

Фото: YAY/ТАСС

От других соседей, сослуживцев и незнакомцев детали своей поездки держите в тайне. Не говорите о самом факте своего отъезда, его сроках и географии маршрута никому, кроме доверенных лиц.

Перед отпуском лучше переложить особо ценные вещи и драгоценности в домашний сейф или воспользоваться банковской ячейкой.

Оставив свое жилище под надежным присмотром, вы будете спокойны на отдыхе.

Кошелек на замке

Итак, с чего начинается финансовая безопасность любого путешественника? Естественно, с хорошо защищенного кошелька. Именно об этом стоит подумать еще дома.

Заядлые путешественники всегда советуют заранее обзавестись сразу несколькими банковскими картами, причем различных платежных систем с небольшим лимитом. Что касается наличных (куда же без них?), деньги лучше также иметь в различной валюте, если вы, например, отправляетесь за границу. И ни в коем случае нельзя хранить все свои отпускные в одной сумочке или портмоне. Лучше сразу подумать о возможности иметь несколько хранилищ. Одно из них, как правило самое увесистое, непременно должно находиться в вашей одежде. В таком случае вы будете не только знать, но и, что называется, постоянно чувствовать наличие при себе своего основного кошелька. Если вы отправляетесь на отдых со своей половинкой, то лучше передать часть денег спутнику.

Фото: YAY/ТАСС

Кроме того, обязательно подумайте о том, где будет храниться ваш паспорт, билеты и другие документы. На всякий случай перепишите данные своего паспорта на отдельный листок, а также сохраните их в своем телефоне. Для перевозки бумаг лучше обзавестись специальной папкой. Небольшие по размеру документы очень удобно хранить в отдельных маленьких женских косметичках.

Внимание, дети!

Если вы отправляетесь на отдых с детьми, необходимо помнить в первую очередь об их безопасности. В этой связи ваш ребенок должен знать наизусть свой домашний адрес, имена и фамилии своих родителей, а также контактные телефоны. Если ребенок маленький, то можно вложить ему в кармашек записку с данными его личности и своими контактами. А лучше всего иметь купить мягкий и прочный браслетик с биркой.

Попутчики и проходимцы

Да, именно под такими масками или личинами могут предстать перед вами обыкновенные аферисты. А ведь их так сразу не разберешь и не вычислишь! А потому первое и главное правило – ни одному из своих попутчиков не доверять.

В первую очередь при путешествии на поезде примите превентивные меры безопасности. Старайтесь не демонстрировать и не оставлять ценные вещи в купе, даже когда выходите в туалет. Свой багаж изначально уберите в рундук под сиденьем или вглубь полки, расположенной над входной дверью в купе. Оттуда в случае ограбления преступникам будет крайне затруднительно быстро схватить ваши сумки и исчезнуть.

Фото: YAY/ТАСС

Вообще, в пути лучше сохранять бдительность, а также трезвый ум в прямом и переносном смыслах. В наш век расслабляться по дороге к морю уж слишком опасно и чревато последствиями как для жизни и здоровья, так и для собственного кошелька. В поездах дальнего следования, преимущественно южного направления, мошенники орудуют очень часто. Ведь там нет тотального контроля за пассажирами со стороны проводников, скажем, в отличие от стюардов в самолетах. Схемы злоумышленников, в общем-то, вроде бы просты и невинны, но доверчивые граждане, увы, по-прежнему на них попадаются.

Вы думаете, клофелин в аптеках закончился, а истории из серии "очнулся – гипс" канули в лету? Как бы не так! Моргнуть не успеете, как ваш разговорчивый и удивительно милый попутчик мастерски плеснет вам пару капель в вашу рюмку. Это лекарство, при употреблении его с алкоголем медленно, но уж очень верно усыпляет человека. Поэтому если вам доведется выпить на брудершафт с таким злоумышленником, то вы уже скоро заснете мертвецким сном, а когда проснетесь – "приехали", "просьба освободить вагоны...". И вроде все бы ничего, вы на курорте и до моря рукой подать, да только вы в одних трусах, без багажа и без денег. Вот так очень печально может начаться ваш долгожданный отпуск.

Раздеть вас аферисты могут не только при помощи этого старого и проверенного способа. Иногда в проходе вагона может слоняться скучающий человек с колодой карт в руках. Он может запросто подсесть и к вам, а потом как бы крайне ненавязчиво предложит сыграть. Таким партнером по картишкам может оказаться профессиональный шулер, который обдерет вас как липку и тут же скроется со всеми честно накопленными отпускными.

Безопасность на отдыхе

Фото: YAY/ТАСС

По прибытии в отель сразу же спросите о наличии сейфов в вашем номере. Не оставляйте свои вещи, а также аппаратуру на видном месте, когда уходите из гостиницы. Если что-то пропадет, то доказать факт кражи в некоторых странах окажется делом весьма хлопотным. Свои сумки лучше закрывать при помощи кодового или хотя бы мини-замка.

Отправляясь на пляж или на рынок, никогда не берите с собой крупные денежные суммы. Держите кошелек при себе, оставаясь с ним в тесном тактильном контакте.

И продолжайте следовать золотому правилу по Булгакову: "Никогда не разговаривайте с незнакомцами..." Тем более на чужбине.

Выполнив эти нехитрые правила, уверен, вы сможете не только сберечь свои деньги, но и нервы. Хорошего вам отпуска и отличного настроения!