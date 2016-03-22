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Безопасность

22 марта 2016, 16:06

Facebook после терактов в Брюсселе включил сервис оповещения о безопасности

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Фото: PA Images/Jonathan Brady

Социальная сеть Facebook во вторник после терактов в Брюсселе активировала сервис "Проверка безопасности" пользователей, сообщили m24.ru в пресс-службе Facebook. Благодаря ему люди смогут проинформировать друзей или тех, кто будет их искать, что им ничего не угрожает.

Как работает "Проверка безопасности":

  • Человек в зоне риска получает вопрос от Facebook, в безопасности он или нет;
  • Он может отметить, что он в безопасности или нет, и поделиться этой информацией со своими друзьями;
  • Друзьям придет уведомление, что их друг/родственник в зоне риска, а также предложение отметить, находится человек в безопасности или нет.

Представители компании сообщили, что эксплуатация нового сервиса началась вскоре после того, как в брюссельском аэропорту и в метро прогремели взрывы. Сервис уже использовался после серии терактов в Париже, чтобы помочь людям наладить связь после в случае чрезвычайных ситуаций, напоминают в Facebook.

По данным компании в 2015 году более 950 миллионов людей получили уведомление благодаря этой функции, что их друзья и близкие были невредимы во время чрезвычайного происшествия.

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Сегодня утром в бельгийской столице произошла серия терактов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines. Еще два взрыва произошли в брюссельском метро. Как передает ТАСС общее число жертв возросло до 34 человек. Сейчас проводят эвакуацию на всех станциях метро.

"Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) уже взяла на себя ответственность за теракты в Брюсселе.

Бельгия ввела в Брюссель военный контингент, граница страны с Францией закрыта. Париж усилил полицейские патрули, присутствие правоохранителей увеличено и в ключевых местах в Великобритании.

Сюжет: Теракты в Брюсселе

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