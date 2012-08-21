РПЦ хочет усилить охрану храмов на фоне скандала с Pussy Riot

ИТАР-ТАСС

Усилить охрану храмов намерена Русская православная церковь.

Глава синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов собирается подготовить доклад о необходимости усиления охраны православных церквей в связи с многочисленными нападениями на храмы, происходящими в последнее время, сообщает "Интерфакс".

В то же время священник, по его словам, вполне осознает трудновыполнимость этой задачи. "Духовный терроризм так же сложно прогнозируем, как и терроризм обыкновенный. Обычно такие поступки совершают люди с неустойчивой психикой, как у осужденной участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой", - приводит агентство слова священника.