Оснастят ли столичные таксофоны сиренами и световой сигнализацией

Таксофоны в России предлагают оснастить системами оповещения о чрезвычайных ситуациях. В телефонные будки хотят поставить сирены, стробоскопы, то есть световые сигнализации, и другие устройства для голосового и визуального оповещений. Пока нет окончательного решения по запуску проекта, но финансировать его предполагается за счет фонда универсальной услуги (формируется из ежегодных отчислений операторов связи). Портал Москва 24 разбирался, нужны ли в столичных таксофонах сирены и помогут ли они при ЧП.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Телефонные будки в Москве

По данным Россвязи, на конец 2018 года в России насчитывалось 147,7 тысячи таксофонов, из них в Москве – 2,2 тысячи аппаратов. Согласно информации с портала открытых данных, в каждом округе столицы – примерно равное количество таксофонов – 200-300 штук. В центре города телефонных будок чуть более 220. Больше всего таксофонов стоит в Восточном округе (более 350 штук), так как там проживает большая часть населения столицы, а меньше всего аппаратов доступно жителям Зеленоградского округа (15 штук).

Однако таксофонная связь уже давно не приносит прибыли из-за стремительного развития мобильных систем и сейчас несет исключительно социальную функцию, объяснил гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

"Они давно убыточные, поэтому, чтобы поддерживать услугу, был создан специальный фонд универсальной услуги – таксофонной связи и пунктов коллективного доступа в интернет, так называемых интернет-кафе. От своих доходов каждый оператор связи отчисляет 1,2 процента. На эти деньги и живут таксофоны", – отметил эксперт.



Резерв универсального обслуживания (фонд универсальной услуги) был учрежден в 2005 году. Средства фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять деньги на программу устранения цифрового неравенства (УЦН). На эти средства госоператор строит оптоволоконные линии связи и точки доступа в удаленных и малонаселенных районах, финансирует работу таксофонов и пунктов коллективного доступа в Сеть (интернет-кафе).

Резерв универсального обслуживания (фонд универсальной услуги) был учрежден в 2005 году. Средства фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять деньги на программу устранения цифрового неравенства (УЦН). На эти средства госоператор строит оптоволоконные линии связи и точки доступа в удаленных и малонаселенных районах, финансирует работу таксофонов и пунктов коллективного доступа в Сеть (интернет-кафе).

Поэтому операторы связи не один раз пытались увеличить выручку на таксофонах и добавить к ним новые услуги. Например, в 2014 году МГТС, обслуживавшая в Москве таксофоны, планировала оснастить несколько сотен из них модулями Wi-Fi, навигатором и возможностью проведения платежей, но проект не был реализован.



Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В "Российских сетях вещания и оповещения", которые отвечают за систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и в Москве, пояснили, что они будут курировать и проект переоснащения таксофонов системами аудиооповещения.

"Необходимое для проекта оборудование с 2014 года уже находится в тестировании и сейчас работает в регионе Сибири и Дальнего Востока", – прокомментировали в предприятии изданию "Коммерсант". За производство оборудования будет отвечать сама организация, а для выхода на серийное производство потребуется шесть месяцев.

Анкилов, в свою очередь, добавил, что при оснащении таксофонов системами оповещения они станут более значимыми в городской инфраструктуре. "Если таксофоны предложат снова убрать, тогда будет дополнительный аргумент в пользу аппаратов в плане оповещения населения о чрезвычайных ситуациях", – отметил собеседник портала Москва 24.



Во многих зарубежных странах власти убирают таксофоны с городских улиц либо приспосабливают их к современной инфраструктуре. Например, самые знаменитые красные будки в Великобритании начали постепенно убирать с улиц городов. Оператор связи предлагает местным властям или владельцам земли, на которой расположен таксофон, выкупить телефонную будку за один фунт и делать с ней все, что пожелают. Во многих зарубежных странах власти убирают таксофоны с городских улиц либо приспосабливают их к современной инфраструктуре. Например, самые знаменитые красные будки вначали постепенно убирать с улиц городов. Оператор связи предлагает местным властям или владельцам земли, на которой расположен таксофон, выкупить телефонную будку за один фунт и делать с ней все, что пожелают. С улиц городов в Бельгии телефонные будки пропали в июне 2015 года: государственный оператор демонтировал большинство из них и провел конкурс на преобразование 30 будок в арт-объекты, победители которого получили в пользование по одному таксофону. Во Франции убрать все таксофоны, которые в последние годы приносили убытки в несколько миллионов евро в год, смогли в 2015 году. Многие города просят передать таксофоны им во владение, чтобы из них можно было сделать мини-библиотеки или арт-объекты. Власти китайского Шанхая превратили старые телефонные будки в места отдыха для пешеходов. В них есть скамейки, столик, Wi-Fi, USB-зарядка и стеллаж с газетами, некоторые превратили в мини-библиотеки. В США крупные операторы связи отказались от таксофонов еще несколько лет назад, продав этот бизнес местным операторам, которые оснащают таксофоны Wi-Fi и зарядками для телефонов. Однако жители небольших районов США даже сейчас активно пользуются таксофонами, при этом почти пятая часть работающих таксофонов находится в Нью-Йорке.



Как это будет работать

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал, что, скорее всего, в таксофоны можно будет установить звуковую и световую сигнализации для оповещения населения.

"Надо понимать, что радиоточки во всех квартирах были сделаны прежде всего для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, но теперь они отключены или не функционируют, поэтому возможность дать оповещение, особенно голосовое на улице, – это полезная возможность", – пояснил эксперт.

По его словам, так как таксофоны расположены точечно по всему городу, то можно как локально оповещать жителей определенного района или округа, так и глобально – всех жителей столицы.

"Мы не говорим, конечно, о ядерной войне, речь идет о техногенных катастрофах, которые периодически случаются в городе – пожары и задымления, например, когда нужно людям быстро покинуть территорию. Если на каких-то предприятиях происходит утечка веществ, вредных для здоровья, и тому подобное. Это будет совсем не лишняя актуальная информация", – добавил Гринин.

Предупрежден – значит, вооружен – сказано не вчера, но актуально до сих пор.



Эксперт отметил, что главное в оповещении населения – это использование его только для чрезвычайных ситуаций.

"Эта система будет эффективна в том случае, если она будет использоваться исключительно для оповещения о ЧП, никаких дополнительных функций и другой информации общего характера. Даже старшее поколение, которым тяжеловато разбираться с мобильными телефонами, сразу поймет, где происходит ЧП и что нужно в этом случае делать", – заключил собеседник портала Москва 24.

Больше средств оповещения!

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Также портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько нужны при существующей системе оповещения в Москве дополнительные устройства.

Председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин пояснил порталу Москва 24, что любые средства оповещения населения будут полезны для спасения людей.

По словам Щетинина, данные средства оповещения могут дополнить "Систему-112", которая сейчас развивается в России.

"Сейчас в стране развивается "Система-112", когда можно будет с любого мобильного или стационарного телефона набрать номер и сто процентов попасть к оператору, который направит в специальную службу, реагирующую на чрезвычайное происшествие, будь то полиция, скорая помощь или МЧС", – добавил Щетинин.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко считает, что на сегодняшний день в Москве каналов оповещения более чем достаточно.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

"У нас в городе есть системы оповещения, они постоянно проверяются. Помимо современных, например, СМС-оповещений, есть городские плазмы, радио и телевидение. Плюс бомбоубежища, которые сейчас существуют, все они оснащены сиреной со звуковым сигналом", – пояснила она.

Если надо, все в Москве загудит!



По словам Святенко, сейчас самая эффективная система оповещения – через мобильных операторов связи.

"В связи с тем, что радиоточки сейчас неактуальны, то перешли на соглашение с сотовыми операторами, потому что в Москве – стопроцентный охват сотовой связью", – добавила депутат.

По ее мнению, это стало заменой радиоточки на современный манер.