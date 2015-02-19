В Москве составили рейтинг безопасности торговых центров

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В Москве назвали самые безопасные и самые криминогенные торговые центры столицы, сообщили M24.ru в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так в прошлом году меньше всего правонарушений было совершено в торговых центрах:

"Наш" (ТиНАО);

"Фуд-Сити" (ТиНАО);

"Метрополис" (САО);

"Южные Ворота" (ЮАО);

"Щелково" (ВАО);

"Смоленский Пассаж" (ЦАО);

"Новинский Пассаж" (ЦАО);

"ЦУМ" (ЦАО);

"Экспострой на Нахимовском" (ЮЗАО);

"Капитолий-Севастопольский" (ЮЗАО).

В то же время самыми криминогенными оказались торговые центры:

"Золотой Вавилон" (СВАО);

"Гагаринский" (ЮАО);

"Город"(ЮВАО);

"Город 2" (ЮВАО);

"Л-153" (ЮВАО);

"Филион" (ЗАО);

"Калейдоскоп" (СЗАО);

"Атриум" (ЦАО);

"Черемушки" (ЮЗАО).

Как уточняется, 75 процентов от общего числа преступлений в торговых центрах составляют кражи, на втором месте – мошенничества – 12 процентов. Кроме того, совершено незначительное количество преступлений, связанных с грабежом и распространением наркотиков. В некоторых ТЦ зафиксированы нарушения миграционного законодательства.

По сравнению с позапрошлым годом сократилось количество преступлений в торговых центрах: