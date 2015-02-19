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Безопасность

19 февраля, 13:45

В Москве составили рейтинг безопасности торговых центров

безопасность рейтинги торговые центры преступления

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В Москве назвали самые безопасные и самые криминогенные торговые центры столицы, сообщили M24.ru в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Так в прошлом году меньше всего правонарушений было совершено в торговых центрах:

  • "Наш" (ТиНАО);
  • "Фуд-Сити" (ТиНАО);
  • "Метрополис" (САО);
  • "Южные Ворота" (ЮАО);
  • "Щелково" (ВАО);
  • "Смоленский Пассаж" (ЦАО);
  • "Новинский Пассаж" (ЦАО);
  • "ЦУМ" (ЦАО);
  • "Экспострой на Нахимовском" (ЮЗАО);
  • "Капитолий-Севастопольский" (ЮЗАО).

В то же время самыми криминогенными оказались торговые центры:

  • "Золотой Вавилон" (СВАО);
  • "Гагаринский" (ЮАО);
  • "Город"(ЮВАО);
  • "Город 2" (ЮВАО);
  • "Л-153" (ЮВАО);
  • "Филион" (ЗАО);
  • "Калейдоскоп" (СЗАО);
  • "Атриум" (ЦАО);
  • "Черемушки" (ЮЗАО).

Как уточняется, 75 процентов от общего числа преступлений в торговых центрах составляют кражи, на втором месте – мошенничества – 12 процентов. Кроме того, совершено незначительное количество преступлений, связанных с грабежом и распространением наркотиков. В некоторых ТЦ зафиксированы нарушения миграционного законодательства.

По сравнению с позапрошлым годом сократилось количество преступлений в торговых центрах:

  • "Савеловский"; (СВАО);
  • "РИО" (СВАО);
  • "Европейский"(ЗАО);
  • "Капитолий" (ЗАО);
  • "Охотный ряд" (ЦАО);
  • "Новинский пассаж" (ЦАО);
  • "Смоленский Пассаж" (ЦАО);
  • "Щука" (СЗАО);
  • "Щелково" (ВАО).

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