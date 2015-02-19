В Москве составили рейтинг безопасности торговых центров

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
В Москве назвали самые безопасные и самые криминогенные торговые центры столицы, сообщили M24.ru в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Так в прошлом году меньше всего правонарушений было совершено в торговых центрах:
- "Наш" (ТиНАО);
- "Фуд-Сити" (ТиНАО);
- "Метрополис" (САО);
- "Южные Ворота" (ЮАО);
- "Щелково" (ВАО);
- "Смоленский Пассаж" (ЦАО);
- "Новинский Пассаж" (ЦАО);
- "ЦУМ" (ЦАО);
- "Экспострой на Нахимовском" (ЮЗАО);
- "Капитолий-Севастопольский" (ЮЗАО).
В то же время самыми криминогенными оказались торговые центры:
- "Золотой Вавилон" (СВАО);
- "Гагаринский" (ЮАО);
- "Город"(ЮВАО);
- "Город 2" (ЮВАО);
- "Л-153" (ЮВАО);
- "Филион" (ЗАО);
- "Калейдоскоп" (СЗАО);
- "Атриум" (ЦАО);
- "Черемушки" (ЮЗАО).
Как уточняется, 75 процентов от общего числа преступлений в торговых центрах составляют кражи, на втором месте – мошенничества – 12 процентов. Кроме того, совершено незначительное количество преступлений, связанных с грабежом и распространением наркотиков. В некоторых ТЦ зафиксированы нарушения миграционного законодательства.
По сравнению с позапрошлым годом сократилось количество преступлений в торговых центрах:
- "Савеловский"; (СВАО);
- "РИО" (СВАО);
- "Европейский"(ЗАО);
- "Капитолий" (ЗАО);
- "Охотный ряд" (ЦАО);
- "Новинский пассаж" (ЦАО);
- "Смоленский Пассаж" (ЦАО);
- "Щука" (СЗАО);
- "Щелково" (ВАО).
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