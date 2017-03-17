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17 марта 2017, 18:07

Безопасность

Пожароопасный сезон начался в Центральной России раньше срока

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

МЧС России объявило о начале пожароопасного сезона в центральных регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сезон начался на две недели раньше срока. На 17 марта обнаружено более 80 термоточек в Центральном и Приволжском федеральных округах. В 58 из них подтвердились неконтролируемое сжигание травы и мусора.

Группировку сил и средств по тушению пожаров в 2017 году увеличили на девять тысяч человек. Теперь ее численность превышает 200 тысяч человек.

За последние пять лет в названных округах произошло более шести тысяч пожаров площадью более 25 тысяч гектаров, а также свыше 440 торфяных пожаров, площадь которых превысила три тысячи гектара.

Из-за аномального тепла сотрудники МЧС уже готовятся к пожароопасному сезону пикников. В помощь столичным пожарным вышли добровольные дружины. 2000 человек с наступлением пожароопасного сезона готовы нести службу, охранять лесные массивы от огня они будут на спецтехнике.

безопасность экология пожары МЧС России пожароопасный период

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