Пожароопасный сезон начался в Центральной России раньше срока

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

МЧС России объявило о начале пожароопасного сезона в центральных регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сезон начался на две недели раньше срока. На 17 марта обнаружено более 80 термоточек в Центральном и Приволжском федеральных округах. В 58 из них подтвердились неконтролируемое сжигание травы и мусора.

Группировку сил и средств по тушению пожаров в 2017 году увеличили на девять тысяч человек. Теперь ее численность превышает 200 тысяч человек.

За последние пять лет в названных округах произошло более шести тысяч пожаров площадью более 25 тысяч гектаров, а также свыше 440 торфяных пожаров, площадь которых превысила три тысячи гектара.