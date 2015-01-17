В Москве не разрешат митинг против оскорбительных для верующих публикаций

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Мэрия Москвы откажет в проведении митинга против публикаций, оскорбляющих религиозные чувства, сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров, передает ТАСС.

По словам Майорова, 15 января в мэрию Москвы поступило уведомление о проведении 25 января митинга с целью выразить протест против публикаций, оскорбляющих религиозные чувства, с заявленным числом участников до 100 тысяч человек.

"Мы связались с представителями религиозных общин и диаспор, никто такого митинга проводить не собирается", - ответил глава департамента.

Он добавил, что уведомление подано "некими Абакаровым и Мирзаевым", которые ранее уже собирались проводить митинг с участием приезжих рабочих.

"Мы расцениваем подачу данного уведомления, как провокацию, правительство Москвы откажет в согласовании акции и обратится в правоохранительные органы с просьбой отреагировать на попытки провокации", - подчеркнул Майоров.

Отметим, что дискуссия о допустимости оскорбляющих чувства верующих публикаций, возникла в обществе после расстрела в Париже редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, на страницах которого появлялись в том числе оскорбительные для мусульман карикатуры. Сообщалось, что митинги в знак протеста против карикатур на пророка Мухамеда Мухаммеда пройдут 18 января в Махачкале и 19 января в Грозном.