Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Безопасность

17 января 2015, 14:19

В Москве не разрешат митинг против оскорбительных для верующих публикаций

безопасность митинги Алексей Майоров чувства верующих власть

Фото: M24.ru

Мэрия Москвы откажет в проведении митинга против публикаций, оскорбляющих религиозные чувства, сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров, передает ТАСС.

По словам Майорова, 15 января в мэрию Москвы поступило уведомление о проведении 25 января митинга с целью выразить протест против публикаций, оскорбляющих религиозные чувства, с заявленным числом участников до 100 тысяч человек.

"Мы связались с представителями религиозных общин и диаспор, никто такого митинга проводить не собирается", - ответил глава департамента.

Он добавил, что уведомление подано "некими Абакаровым и Мирзаевым", которые ранее уже собирались проводить митинг с участием приезжих рабочих.

"Мы расцениваем подачу данного уведомления, как провокацию, правительство Москвы откажет в согласовании акции и обратится в правоохранительные органы с просьбой отреагировать на попытки провокации", - подчеркнул Майоров.

Отметим, что дискуссия о допустимости оскорбляющих чувства верующих публикаций, возникла в обществе после расстрела в Париже редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, на страницах которого появлялись в том числе оскорбительные для мусульман карикатуры. Сообщалось, что митинги в знак протеста против карикатур на пророка Мухамеда Мухаммеда пройдут 18 января в Махачкале и 19 января в Грозном.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать