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Дружинники будут патрулировать все московские водоемы летом и зимой, рассказал M24.ru руководитель ГКУ "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда. Дружинники уже следят за безопасностью на всех 93 водоемах, в том числе Москве-реке и Яузе.

"Дружинники с июня патрулируют берег, следят, чтобы не распивали спиртные напитки, не разводили костры, не мусорили и не загрязняли воду. Всего водные зоны патрулируют около 300 дружинников, а в выходные дни больше – присоединяются добровольцы из других отрядов", – отметил он.

Семерда добавил, что среди дружинников много бывших спасателей, обладающих всеми необходимыми навыками, чтобы спасти человека. Они будут патрулировать водоемы и в зимний сезон – следить, чтобы "моржи" не купались в прорубях.

Председатель Региональной общественной организации профилактики и спасания на водах (РООПСВОД) Геннадий Дерюгин рассказал, что дружинники дежурят на 40 спасательных вышках, им помогают шесть подготовленных собак.

"Дружинники проходят специальные курсы в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), уровень их подготовки проверяет служба МЧС. Обычно за сезон спасателям удается предотвратить несколько тысяч несчастных случаев на воде. Государственные спасательные службы работают только на 3 процентах водных объектов в Москве. При этом дружинники не будут нырять под воду, они могут подплыть на шлюпке и бросить спасательный круг", – отметил он.

Дружинники не могут задержать нарушителей общественного порядка – только сделать замечание и вызвать полицию. "Где-то дети бегают без контроля родителей, где-то компания собирается употреблять алкоголь – подходим, делаем замечание", – пояснил Дерюгин.

Он добавил, что в Москве не хватает оборудованных водоемов для купания. "11 подготовленных для купания мест – это 10 процентов от необходимого количества. Поэтому люди игнорируют таблички „Купание запрещено!“ и купаются там, где нельзя", – отметил он.

По данным ГУ МЧС по Москве, с начала 2014 года на столичных водных объектах погибли 20 человек, 87 были спасены. Все происшествия со смертельным исходом произошли в местах, запрещенных для купания. В 30 процентах случаев люди утонули в состоянии алкогольного опьянения. Что касается распития спиртных напитков, то за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в Москве грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

Председатель координационного совета профсоюза сотрудников МВД Москвы и Московской области Михаил Пашкин считает, что дружинники станут хорошим подспорьем полицейским. "Тонут в основном пьяные. Поэтому чтобы порядок был на воде, нужно его сначала навести на берегу – в первую очередь пресекать употребление алкоголя. Бывает, сидят компании, ругаются, выпивают – никто к ним не подходит. Надеемся, с появлением дружинников ситуация изменится", – сказал он.

Пашкин считает, что нарушителей общественного порядка нужно штрафовать и отправлять в отделения полиции. "Мы в свое время таким образом очистили сквер от пьяниц – постоянно доставляли в отделения", – отметил он.

В Москве около 20 тысяч дружинников. Они патрулируют улицы вместе с полицейскими и сотрудниками ФМС, помогают туристической полиции. Вместе с полицейскими они имеют право проверять документы граждан, участвовать в досмотре личных вещей и автомобилей, задерживать правонарушителей и пресекать преступления. С 2013 года дружинники вышли на дежурство более полумиллиона раз. Вместе с полицейскими они выявили и пресекли почти 40 тысяч правонарушений, задержали около 150 нарушителей. В апреле был подписан закон о дружинниках, который официально прописал статус, право носить форму и удостоверения. Всего в России почти полмиллиона дружинников.

Марина Курганская, Наталья Савельева