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10 июля 2014, 20:44

В Ивановской области введен режим ЧС из-за большого числа беженцев

беженцы с Украины Ивановская область

Фото: M24.ru

В пяти муниципальных образованиях Ивановской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа украинских беженцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Это сделано для того, чтобы ускорить принятие решений структурами, обеспечивающими пребывание украинцев в регионе, объяснили в правительстве Ивановской области.

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Режим ЧС поможет получить деньги из федерального центра и легализует работу учреждений, в которых размещаются украинские беженцы и в уставах которых не прописаны расходы на оказание помощи переселенцам.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Комсомольском, Родниковском районах и городе Иванове, где находятся 303 беженца, а также в Южском и Юрьевецком районах. Всего в Ивановскую область организованно приехали 330 украинцев. Еще 22 прибыли в регион самостоятельно.

На последнем борту МЧС ночью в четверг находились 128 беженцев.

За официальным статусом беженца в УФМС Ивановской области обратились 15 граждан Украины, за получением временного убежища - 67 человек.

В общей сложности регион готов принять 500 украинцев.

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