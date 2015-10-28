Более 85% бродяг приехали в столицу из других регионов

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Большинство московских бездомных приехали в столицу из других регионов, около 17 процентов – граждане иностранных государств, сообщил журналистам замруководителя департамента труда и социальной защиты Андрея Бесштанько.

"Если 15 лет назад в структуре бездомных людей в Москве соотношение москвичей к иногородним было 70 к 30 процентам, то есть большинство были москвичи, то за 15 лет ситуация кардинальным образом изменилась: 30 процентов – это москвичи, а 70 процентов – это не только близлежащие регионы ЦФО – география расширяется вплоть до Владивостока", – заявил Бесштанько.

Более 85 процентов бездомных в Москве являются жителями других регионов, половина из них имеет жилье, заявил Бесштанько. Он добавил, что за девять месяцев текущего года на улицах города было выявлено 11,3 тысячи бродяг, только из них 14 процентов из них – бывшие москвичи, 9 процентов – жители Московской области, 60 процентов – из других регионов России.

Иностранцев среди московских бродяг 17 процентов, в основном они приезжают в город из Белоруссии и Украины.

С начала года на прежнее место жительства отправили 91 бездомного, из них 28 вселились в обратно в свои квартиры. Среди бродяг также обнаружили 175 человек, находившихся в розыске родственниками. Около 5 тысяч из общего числа найденных бродяг были доставлены в социальные учреждения, 461 человек был экстренно госпитализирован.

Сейчас городские улицы, проблемные линии и станции метро ежедневно мониторит служба "Социальный патруль". С начала года бродяги в подземке выявлялись 8016 раз, в том числе, в вагонах – 1817 раз, на станциях – 3335 раз. Еще около 2,9 тысяч бездомных нашли на прилегающих к станциям территориях.

С наступлением холодов на помощь социальным патрулям выйдут активисты и депутаты. Они проведут рейды по поиску бездомных, которые спят на улице, и пьяных пассажиров в вагонах метро. Обнаружив бродягу на улице или пассажира в состоянии алкогольного опьянения, добровольцы сообщат об этом социальным работникам или правоохранительным органам.