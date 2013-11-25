За два года количество бездомных в Москве увеличилось в 20 раз

Фото: ИТАР-ТАСС

За 2012-2013 годы в Москве в 20 раз увеличилось количество бездомных. Об этом на общественных слушаниях рассказал начальник сектора помощи бездомным гражданам департамента социальной защиты населения Андрей Пентюхов.

Он отметил, что этих граждан можно разделить на два типа - лиц без регистрации (бездомных) и лиц, занимающихся бродяжничеством. При этом количество бродяг превышает 50% от общего числа. Точных же данных по бездомным чиновник не назвал.

Напомним, что департамент соцзащиты подготовил пакет законопроектов, которые изменят систему борьбы с бродяжничеством и помогут бездомным.

Согласно этим нововведениям, к бродягам будут причислять людей, которые живут вне жилого помещения без определенных занятий и присутствуют в общественных местах в состоянии, "оскорбляющем человеческое достоинство и противоречащем требованиям личной гигиены". А бездомными будут считаться лица, которые не имеют возможности проживания в жилом помещении, или те, у кого нет регистрации по месту жительства или пребывания.

У последних появится возможность получить временную регистрацию, работу, право голосовать. Бродяг же будут задерживать и доставлять в приемники-распределители.