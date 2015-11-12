"Ангар спасения" для бездомных начнет работать круглосуточно

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Московский центр социальной помощи бездомным "Ангар спасения" с 14 ноября начнет работать без выходных. Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу православной службы помощи "Милосердие", переход на усиленный режим работы связан с наступлением холодов.

"Бездомные люди каждый день, независимо от дня недели ищут способы выжить: согреться, поесть, получить медицинскую помощь. Мы решили, что зимой наш "Ангар спасения" должен быть доступен для них семь дней в неделю – от этого реально может зависеть чья-то жизнь", – цитирует пресс-служба руководителя направления помощи бездомным Романа Скоросова.

"Ангар спасения" представляет из себя отапливаемую каркасную палатку, куда в дневное время могут обратиться за помощью бездомные. Она находится на улице Николоямской, во дворе дома 55, служба "Милосердие" открыла ее в декабре 2014 года.

На территории палатки бездомные могут не только помыться в мобильных душевых, поесть, поменять одежду и обувь, но и получить помощь в восстановлении документов, налаживании связей с родственниками, поиске временного приюта и работы, а также отправке домой.

В ночное время "Ангар" не работает, однако возле него дежурят автобусы "Социального патруля", которые ежедневно перевозят в московский Центр социальной адаптации желающих получить там ночлег. Ежедневно помощь в "Ангаре", который существует на пожертвования, получают не менее 80 человек.