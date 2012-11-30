Оппозиционеры учились организации "цветных революций" за рубежом - СК

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет опубликовал результаты расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков. Согласно собранным материалам, фигуранты дела обучались организации "цветных революций" за рубежом.

Из сообщения следует, что когда оппозиционер Леонид Развозжаев отказался от явки с повинной, следствие уже располагало достаточными доказательствами причастности фигурантов дела к приготовлению к организации массовых беспорядков.

Кроме видеозаписи переговоров с Гиви Таргамадзе, которая была показана в фильме "Анатомия протеста-2", в распоряжении следствия есть материалы, подтверждающие неоднократное общение Леонида Развозжаева, Сергея Удальцова и Константина Лебедева с иностранными гражданами на тему организации массовых беспорядков, отмечается в сообщении Следственного комитета России.

Фрагменты этих материалов будут опубликованы после проведения экспертиз.

Также были получены свидетельские показания, подтверждающие серьезность намерений оппозиционеров. В частности, у следствия есть данные о том, что их сторонники проходили специальную подготовку за пределами Российской Федерации по обучению организации и проведения массовых беспорядков с целью свержения государственного строя на примере "цветных революций" в других странах.