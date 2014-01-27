Магазины, банки и транспорт в Киеве работают, несмотря на беспорядки

В Киеве магазины и банки продолжают работать, несмотря на беспорядки

Несмотря на беспорядки в столице Украины, которые длятся уже больше трех месяцев, город живет в обычном ритме. Магазины, банки и большая часть госучреждений в Киеве работают без перебоев, движение общественного транспорта, в том числе метро, не нарушено, передает телеканал "Москва 24".

Вместе с тем проблемы есть в отдельных районах, особенно в непосредственной близости от центра города, где и происходят массовые беспорядки. Так, офисы банков, расположенные в центральной части Киева, охраняются в усиленном режиме, так в них ограничена выдача наличных денег.

Митинги на Украине начались в ноябре 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о евроинтеграции страны. Очередное "народное вече", которое оппозиционеры провели в Киеве 19 января, переросло в столкновения с правоохранительными органами, погибли три человека. Среди главных требований оппозиции - отставка правительства и продолжение евроинтеграции Украины.

Президент Украины Виктор Янукович предложил лидеру оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку стать премьер-министром, а правящая "Партия регионов" заявила, что отправит правительство Николая Азарова в отставку, если Яценюк примет предложение.