Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января 2014, 12:52

Происшествия

Захваченный Украинский Дом в Киеве станет пресс-центром оппозиции

Захваченный Украинский Дом станет пресс-центром оппозиции

Захваченный протестующими "Украинский дом" станет пресс-центром оппозиции, заявил комендант здания. Сторонники "Евромайдана" тем временем выставили охрану музейного хранилища. "Украинский дом" - это центр делового и культурного сотрудничества в Киеве.

Его штурм длился несколько часов. Протестущие требовали, чтобы здание покинули сотрудники милиции. Демонстранты били стекла, пытались выломать двери, а в окна кидали бутылки с зажигательной смесью, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас все сотрудники милиции покинули здание. Как сообщают в МВД Украины, было решено не мешать переговорам оппозиции с властями и попыткам выйти из кризиса мирным путем.

Ссылки по теме


Ситуация в центре города спокойная, активных действий пока никто не предпринимает. Переговоры между тем снова зашли в тупик.

Накануне Виктор Янукович сообщил что готов сделать Украину парламентско-президентской республикой, а также реформировать кабинет министров. При этом лидерам оппозиции Арсению Яценюку и Виталию Кличко предложили должности премьер-министра и вице-премьера по гуманитарным вопросам. Те пока не дали своего окончательного ответа.

беспорядки Киев жизнь в мире захваты Евромайдан

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика