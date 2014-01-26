Захваченный Украинский Дом в Киеве станет пресс-центром оппозиции

Захваченный Украинский Дом станет пресс-центром оппозиции

Захваченный протестующими "Украинский дом" станет пресс-центром оппозиции, заявил комендант здания. Сторонники "Евромайдана" тем временем выставили охрану музейного хранилища. "Украинский дом" - это центр делового и культурного сотрудничества в Киеве.

Его штурм длился несколько часов. Протестущие требовали, чтобы здание покинули сотрудники милиции. Демонстранты били стекла, пытались выломать двери, а в окна кидали бутылки с зажигательной смесью, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас все сотрудники милиции покинули здание. Как сообщают в МВД Украины, было решено не мешать переговорам оппозиции с властями и попыткам выйти из кризиса мирным путем.

Ситуация в центре города спокойная, активных действий пока никто не предпринимает. Переговоры между тем снова зашли в тупик.

Накануне Виктор Янукович сообщил что готов сделать Украину парламентско-президентской республикой, а также реформировать кабинет министров. При этом лидерам оппозиции Арсению Яценюку и Виталию Кличко предложили должности премьер-министра и вице-премьера по гуманитарным вопросам. Те пока не дали своего окончательного ответа.