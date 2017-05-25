Массовые беспорядки произошли в Бразилии

Фото: ТАСС/Andre Penner

Массовые беспорядки вспыхнули в среду, 25 мая, в Бразилии, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Associated Press.

Митингующие вышли на улицы с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера. Они совершили многочисленные поджоги. В частности, загорелось здание министерства сельского хозяйства. Вандализму подверглись здания многих ведомств и организаций. Протестующие также предприняли попытку взять штурмом министерство науки и техники.

Из зданий были эвакуированы все чиновники. Президент страны Мишел Темер призвал на помощь правительственные войска. Ранее сообщалось, что Темера призвали уйти в отставку и возбудили уголовное дело о коррупции.