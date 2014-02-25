Долговая яма: кто заплатит за Украину

"Вечер с Ксенией Соколянской": Украина погружается в долговую яму

Глубина украинской экономической ямы известна - 35 миллиардов долларов только на латание бюджетных дыр и только в этом, 2014 году. Это слова лидера "Батькивщины" Арсения Яценюка сегодня в Верховной раде.

На этом фоне издевательски выглядит обещание Венгрии выделить два миллиона форинтов экстренной помощи - это шесть с половиной тысяч евро. Латвия выделяет тридцать тысяч. А вот более серьезные суммы - от Международного валютного фонда и Евросоюза - оговариваются с такими условиями, что на любой социальной политике в постреволюционной Украине можно будет поставить жирный крест.



Например, повышение пенсионного возраста, отмена всех льгот и субсидий, увеличения вдвое цен на коммуналку и газ для домохозяйств. И естественно, на этом фоне - нынешней и будущей массовой нищеты - безвкусная роскошь президентских резиденций и дома генпрокурора вызывает понятное возмущение.

Проблема в том, что, даже если пустить с молотка коллекцию машин, корабли, золотые монеты с профилем бежавшего в неизвестном направлении Януковича и страусов в загоне, решению финансовых проблем Украины это никак не поможет.

При этом на самой Украине деньги есть, однако принадлежат они всем известным олигархам, и не только донецким, входившим в так называемый клан Януковича. Суммарный капитал первой десятки самых богатых людей превышает всю нужную для экстренного спасения страны сумму на несколько миллиардов.

При этом дома и резиденции Ахметова, Пинчука, Коломойского и Порошенко вряд ли уступают по роскоши резиденции беглого президента. Но про эту недвижимость и эти капиталы, заработанные в тесном сотрудничестве со всеми предыдущими "злочинными владами", украинские революционеры и пресса молчат: главными ворами и злодеями назначены генпрокурор и Януковичи - Виктор и его сын Александр. Кстати, тоже миллионер, 59-й в списке. Остальных явно выводят из-по удара.

Так почему украинские телеканалы так подробно рассказывают о действительно вызывающей роскоши резиденции Януковича в Межигорье? Может быть, потому что телерадиокомпания "Украина" принадлежит Ринату Ахметову, телеканал "1+1" - Игорю Коломойскому, а "Пятый канал" - Петру Порошенко? И владельцы украинского телевидения сделают все, чтобы никому на Украине и в голову не пришло задать вопрос о происхождении их капиталов и их роли в недавних событиях в Киеве.

Николай Петров