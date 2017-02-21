В Стокгольме произошли массовые беспорядки

Фото: Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

Массовые беспорядки произошли 20 февраля в микрорайоне Ринкебю на окраине Стокгольма, в котором проживают мигранты, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Aftonbladet.

Беспорядки были вызваны задержанием полицией находившегося в розыске человека. Полицейским пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов, но это не остановило разбушевавшихся людей, которые стали бросать камни в полицейских.

Через несколько часов в другом районе Стокгольма группа людей сожгла более десяти автомобилей и разграбила магазины. Полицейские сообщили, что в беспорядках участвовали более 40 человек.

Правоохранительные органы в ожидании новых погромов в ночь на 21 февраля призвали на помощь аварийные службы.

Сейчас стражи порядка проводят предварительное расследование по факту случившегося.