Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2017, 07:37

Происшествия

В Стокгольме произошли массовые беспорядки

Фото: Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

Массовые беспорядки произошли 20 февраля в микрорайоне Ринкебю на окраине Стокгольма, в котором проживают мигранты, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Aftonbladet.

Беспорядки были вызваны задержанием полицией находившегося в розыске человека. Полицейским пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов, но это не остановило разбушевавшихся людей, которые стали бросать камни в полицейских.

Через несколько часов в другом районе Стокгольма группа людей сожгла более десяти автомобилей и разграбила магазины. Полицейские сообщили, что в беспорядках участвовали более 40 человек.

Правоохранительные органы в ожидании новых погромов в ночь на 21 февраля призвали на помощь аварийные службы.

Сейчас стражи порядка проводят предварительное расследование по факту случившегося.

беспорядки мигранты Стокгольм жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика