Объявленное на Украине перемирие закончилось

На Майдане четырех милиционеров ранили из огнестрельного оружия

Перемирие, объявленное поздно вечером 19 февраля, между лидерами оппозиции и президентом Украины закончилось. На Майдане Незалежности вновь слышны выстрелы: ранены 20 сотрудников милиции.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, стреляют из окна консерватории, расположенной на площади.

"Установлено, что митингующие на Майдане Независимости, возможно с помещения консерватории, открыто применили огнестрельное оружие", - говорится в сообщении ведомства.

В Верховной Раде Украины объявлена эвакуация, депутаты и сотрудники покидают здание парламента, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 18 февраля в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

По данным Минздрава Украины, в ходе беспорядков погибли 25 человек, более 750 ранены. 20 февраля указом президента Виктора Януковича объявлено днем траура. По данным некоторых СМИ, число погибших уже достигло 28 человек.

Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.

Поздно вечером 19 февраля После завершения встречи президента Украины Виктора Януковича с лидерами оппозиционных фракций парламента Арсением Яценюком, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком стороны объявили о перемирии и начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве, ради гражданского мира.

В некоторых районах Киева закрыты школы. Кроме того, из-за массовых протестов приостановлена работа метрополитена.

Тем временем, движение поездов из Москвы в Киев продолжается по расписанию. Несмотря на то, что происходит в украинской столице, люди покупают билеты, хотя и не в таком количестве, как раньше. Некоторые даже специально готовятся к непредвиденным ситуациям.

Как москвичи готовятся к поездкам на поезде в неспокойный Киев

По оценкам туроператоров, сейчас в Киеве нет организованных российских туристов.

В свою очередь, российское посольство настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от нахождения в зонах противостояния активистов и полиции.