Президент Украины и лидеры оппозиции договорились о перемирии

Между властями Украины и оппозицией было достигнуто перемирие

После завершения встречи президента Украины Виктора Януковича с лидерами оппозиционных фракций парламента Арсением Яценюком, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком стороны объявили о перемирии и начале переговорного процесса с целью прекращения кровопролития, стабилизации ситуации в государстве, ради гражданского мира, информирует пресс-служба главы страны.

В сообщении также отмечается, что во встрече Виктора Януковича с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса кроме лидеров трех оппозиционных фракций принимали участие также глава администрации президента Андрей Клюев, его первый заместитель Андрей Портнов и исполняющий обязанности министра юстиции Елена Лукаш.

Напомним, 18 февраля в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

По данным Минздрава Украины, в ходе беспорядков погибли 25 человек, более 750 ранены. 20 февраля указом президента Виктора Януковича объявлено днем траура.

Кризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.