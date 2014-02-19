На среду запланировано заседание кабинета министров Украины

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 19 февраля, пройдет заседание кабинета министров Украины, на котором обсудят сложившуюся ситуацию из-за возобновившихся во вторник беспорядков в Киеве.

"Девятнадцатого февраля состоится заседание кабинета министров Украины. Начало мероприятия в 10:00. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, которые сложились в Киеве, журналистов на заседание не пригласили", - сообщается на сайте кабмина Украины.

Однако несмотря на отсутствие журналистов, состоится прямая трансляция вступительного слова исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова в начале заседания.

Напомним, что во вторник в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

По предварительным данным, число погибших среди участников массовых беспорядков в Киеве возросло до 11 человек. Ранены сотни человек, госпитализированы - около 150 людей. Число пострадавших среди милиционеров превысило 300 человек.

Кризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.