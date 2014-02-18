В центре Киева обострилась обстановка

Фото: ИТАР-ТАСС

Украинская милиция заявляет о девяти погибших в ходе беспорядков 18 февраля.

В их числе, как передает "Интерфакс" со ссылкой на городской милицейский главк, два стража порядка. По предварительным данным, более 400 человек получили ранения.

Правительство Украины начиная с полуночи решило ограничить движение транспорта в сторону Киева. Данное решение, как сообщается на сайте Кабинета министров Украины, принято "в связи с массовыми беспорядками и с целью недопущения человеческих жертв и эскалации конфликта".

Кроме того, власти страны попросили сограждан помогать работникам правоохранительных органов в "выполнении обязанностей по обеспечению правопорядка".

Во вторник в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

Кризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.

Девятнадцатого января 2014 года, во время одной из акций оппозиции в центре Киева, погибли три человека.