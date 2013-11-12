Посол Польши вызван в МИД России в связи с беспорядками в Варшаве

Фото: ИТАР-ТАСС

МИД России вызвал посла Польши Войцеха Зайончковского для дачи объяснений по поводу беспорядков в Варшаве, в ходе которых агрессивные молодые люди пытались поджечь диппредставительство РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как уточняется на сайте министерства, посол вызван "в связи с вчерашними бесчинствами в отношении российского Посольства" .

Напомним, в ночь на 12 ноября агрессивно настроенные молодые люди устроили поджог рядом с дипмиссией РФ, а ранее сожгли российский флаг.

По сообщению местной прессы, в результате беспорядков пострадали 19 человек, из которых 14 были доставлены в больницу. Среди пострадавших - семь полицейских.

В связи с этим посольство Польши в центре Москвы охраняют усиленные наряды полиции. К зданию стянуты усиленные наряды, по периметру территории дежурят автоматчики, а в окрестностях курсируют служебные автомобили.