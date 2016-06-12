Сборную России по футболу могут оштрафовать за выходки фанатов

Российскую сборную могут оштрафовать за выходки фанатов

Российскую сборную могут оштрафовать за выходки фанатов на ЧЕ-2016: контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков на матче ЧЕ-2016 в Марселе, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, 11 июня во время матча Англия – Россия группового этапа чемпионата на трибунах зажгли пиротехнику, а после финального свистка три десятка россиян прорвались на британский сектор. Это стало продолжением беспорядков, которые начались в городе еще до начала игры: группировки фанатов сначала сошлись в самом центре города, а затем устроили потасовку и в порту.

Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Общее число пострадавших выросло до 35, четыре человека остаются в больницах с тяжелыми травмами.

Сборная России сыграла вничью с англичанами в своем стартовом матче на чемпионате Европы по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:1.