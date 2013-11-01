Задержан выбежавший на поле во время матча "Шинник-Спартак" болельщик

Фото: ИТАР-ТАСС

Выбежавший на поле во время матча "Шинник" - "Спартак" болельщик задержан. Сообщается, что прописка у него московская, однако информации о том, к какому клубу он принадлежит, нет. Наказан ярославский "Шинник".

О задержании фаната стало известно от представителей правоохранительных органов, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

Напомним, что ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" по факту беспорядков, произошедших на матче "Шинник" – "Спартак" 30 октября. На 59-й минуте игры фанаты зажгли файеры и начали бросать петарды на поле. ОМОН принялся усмирять разбушевавшихся фанатов, используя водомет. В ответ болельщики начали бросать в полицейских пластиковые кресла. Кроме того, один из болельщиков выбежал на поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инцидент, который произошел на матче "Шинник" - "Спартак" в рамках Кубка России по футболу. За буйство фанатов московский клуб наказан штрафом в 600 тысяч рублей и проведет две игры при пустых трибунах. "Шинник" за необеспечение безопасности на матче проведет три игры без зрителей и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.