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Происшествия

08 августа 2012, 13:55

Участники беспорядков на Манежной признаны виновными

беспорядки на Манежной площади суды Егор Свиридов Манежная площадь Тверской суд

В Тверском суде должны огласить приговор по второму делу о беспорядках на Манежной площади. Подсудимых обвиняют в грубом нарушении порядка и призывам к противоправным действиям. Прокурор попросила для них наказания от 2 лет условно до 3 лет колонии

Четыре фигуранта второго дела о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года признаны виновными.

Было установлено, что Николай Двойняков, Григорий Бильченко, Виталий Васин и Владимир Кирпичников призывали к массовым беспорядкам, грубо нарушали общественный порядок, нападали на стражей порядка и провоцировали расовую ненависть.

Суд приговорил Кирпичникова и Двойнякова к 3 и 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Бильченко - 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет, а Васина – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет.

Напомним, что 11 декабря 2010 года 5 тысяч футбольных болельщиков и националистов устроили беспорядки на Манежной площади, куда переместились после шествия в память о болельщике ФК "Спартак" Егоре Свиридове на Кронштадтском бульваре. Это уголовное дело уже второе. В октябре Тверской суд Москвы приговорил пять обвиняемых к лишению свободы на сроки от двух до 5,5 лет колонии. Также Симоновский суд Москвы вынес приговор пятерым скинхедам за хулиганство и убийство на националистической почве после беспорядков на Манежной площади в 2010 году.

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