Amazon показал новые беспилотники для доставки грузов

Фото: youtube.com/пользователь amazon

Интернет-магазин Amazon представил новые дроны Prime Air для доставки заказов клиентам, пишет The Wall Street Journal.

У беспилотника два пропеллера — один для взлета и посадки, другой для движения вперед. Доставка товара займет не более 30 минут, а чтобы обозначить площадку для посадки, достаточно очертить круг во дворе специальным маркером. Посылка располагается внутри фюзеляжа, тогда как в предыдущей версии она подвешивалась снизу.

Amazon утверждает, что аппарат может пролететь 24 километра и занять высоту почти в 120 метров, а для таких аппаратов нужно разрешение Федерального авиационного агентства США.