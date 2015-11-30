Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября 2015, 14:11

Технологии

Amazon показал новые беспилотники для доставки грузов

Фото: youtube.com/пользователь amazon

Интернет-магазин Amazon представил новые дроны Prime Air для доставки заказов клиентам, пишет The Wall Street Journal.

У беспилотника два пропеллера — один для взлета и посадки, другой для движения вперед. Доставка товара займет не более 30 минут, а чтобы обозначить площадку для посадки, достаточно очертить круг во дворе специальным маркером. Посылка располагается внутри фюзеляжа, тогда как в предыдущей версии она подвешивалась снизу.

Amazon утверждает, что аппарат может пролететь 24 километра и занять высоту почти в 120 метров, а для таких аппаратов нужно разрешение Федерального авиационного агентства США.

беспилотники дроны жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика