В ТиНАО хотят открыть постоянную площадку для запуска беспилотников

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Площадка для запуска беспилотников может появиться на территории одного из поселений в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы и члена комиссии по безопасности Антона Палеева.

"Там есть много пространства, где это можно сделать. Есть и в поселении Десеновское прекрасные места, где можно организовать такую площадку", – сказал он.

Палеев отметил, что на территории округа есть площади, находящиеся на достаточном удалении от домов, чтобы не беспокоить местных жителей.

Ранее в Мосгордуме предложили открыть площадки для запуска дронов на территории столицы, с такой инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.