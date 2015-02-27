Весной рост цен на бензин не должен превысить 10% – Дворкович

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Весной цены на бензин не должны вырасти более чем на 10%, которые прогнозировались ранее, сообщил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович,

До этого аналитики прогнозировали вероятность роста цен на топливо из-за изменений в налогообложении, связанных с ростом акцизов, уточняет ТАСС. При этом, по данным Росстата, в январе цены производителей на бензин выросли в среднем на 0,3%.

Снижение цен произошло в 45 субъектах России. Например, в Республике Тыва бензин подешевел на 4,4%. Рост стоимости топлива наблюдался в 32 регионах. Так, в Ямало-Ненецком АО он подорожал на 3%. В столице цены на бензин в январе снизились на 0,8%.

Ранее экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский рассказал, что с 2015 года в России поменялись правила налоогообложения в нефтяной отрасли. "Увеличились налоговые ставки на добычу полезных ископаемых и снизились ставки на экспортные нефтепродукты: бензин, керосин и дизель. Государство стало забирать больше денег в момент добычи нефти", – пояснил Елаховский.

Эксперт подтвердил, что в начале февраля нефть стало выгодно продавать за границу. "Когда цены на нефть и бензин были низкими, нашим нефтепереработчикам было не очень выгодно продавать бензин за рубеж. Когда в начале февраля цены на бензин подскочили вместе с ценами на нефть, экспорт кратковременно стало очень выгодным по сравнению с внутрироссийскими ценами", – отметил он.

Елаховский добавил, что в ближайшие месяцы стоимость бензина на заправках радикально не увеличится: "В конце января цена стабилизировалась, было даже некоторое снижение. Может, сейчас оно остановится из-за привлекательности экспорта".