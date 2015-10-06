Сроки обращения бензина Евро-4 продлили до 1 июля будущего года

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Правительство России решило продлить сроки оборота бензина класса Евро-4 на полгода. Таким образом, он будет присутствовать на заправках до 1 июля будущего года, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает "Интерфакс".

"В течение этих шести месяцев Министерство энергетики будет мониторить ситуацию на рынке топлива", – подчеркнул Новак.

Напомним, в июле Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) перешел на выпуск бензина класса "Евро-5" по новому стандарту.

Новый межгосударственный стандарт, вступивший в силу с 1 января этого года, соответствует техническому регламенту Таможенного союза и распространяется на все государства, входящие в эту организацию.

Новый ГОСТ разрешает более высокие показатели насыщенных паров в ходе производства топлива по сравнению с предыдущим стандартом. "Тем самым снижается выход сжиженных углеводородных газов и растет производство высокооктановых бензинов", – отметили в компании "Газпромнефть-МНПЗ".

С 1 января 2013 года на российских заправках запрещено продавать топливо ниже экологического класса "Евро-3", а Москва окончательно перешла на стандарт "Евро-4".

В мае по всей стране начались проверки заправочных станций, которые Генпрокуратура проводит вместе с Госстандартом и Ростехнадзором. Ранее список заправок с некачественным бензином начали публиковать в мобильном приложении "Транспорт Москвы". "Черный список" формирует департамент природопользования и окружающей среды столицы.