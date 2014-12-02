Бензин в Москве за неделю подорожал почти на 10 копеек за литр

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

В столице растут цены на бензин. За прошлую неделю топливо подорожало на 8-9 копеек за литр, следует из документов на сайте Московской топливной ассоциации.

Цена дизельного топлива в столице выросла на 13 копеек за литр. Ее стоимость достигла 34,5 рубля за литр. Аи-92 и Аи-95 подорожали на 8 и 9 копеек соответственно. Аи-92 стоит 33,37 рубля литр и 36,19 рубля – литр Аи-95.

Так, на заправках "Роснефти" цены на дизтопливо выросли на 33 копейки, Аи-92 – на 26 копеек, Аи-95 – на 22 копейки за литр.

На заправках ТНК дизтопливо подорожало на 31 копейку, Аи-92 – на 25 копеек, на Аи-95 – на 23 копейки за литр.

На 20 копеек за литр выросли цены на топливо под брендом "Газпром нефть" – до 34,28 рубля за литр дизельного топлива, 33,32 рубля за литр Аи-92 и 36,27 рубля за литр Аи-95.

Отметим, с начала года нефть подешевела более чем на треть, а бензин на заправках за тот же срок подорожал на 8-11%. Дело в том, что в цене бензина около 40% приходится на налоги, а на нефть – не более 20%. Кроме того, стоимость топлива сильно зависит от курса рубля, который обвалился за последнее время.

По прогнозам экспертов, с 2015 года, когда изменится налогообложение нефтяной отрасли, подорожание бензина только ускорится.