Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря 2015, 15:18

Экономика

Дорожные знаки будут запрещать движение машин низких экоклассов

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

На российских трассах могут появиться новые дорожные знаки. Они будут разрешать или запрещать движение транспорта в зависимости от экологического класса двигателя, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве России", – заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Напомним, запрет на въезд грузовиков экокласса "Евро-2" и "Евро-3" в Москву введут 1 сентября 2016 года.

Проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Минтранс разработал в августе прошлого года.

Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов.

Сейчас грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, при этом для МКАД экологических ограничений нет.

Ссылки по теме


Сайты по теме


бензин дорожные знаки Евро-2 Евро-3 пдд городское управление экологические классы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика