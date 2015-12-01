Дорожные знаки будут запрещать движение машин низких экоклассов

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

На российских трассах могут появиться новые дорожные знаки. Они будут разрешать или запрещать движение транспорта в зависимости от экологического класса двигателя, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве России", – заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Напомним, запрет на въезд грузовиков экокласса "Евро-2" и "Евро-3" в Москву введут 1 сентября 2016 года.

Проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Минтранс разработал в августе прошлого года.

Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов.

Сейчас грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, при этом для МКАД экологических ограничений нет.