Дорожные знаки будут запрещать движение машин низких экоклассов

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
На российских трассах могут появиться новые дорожные знаки. Они будут разрешать или запрещать движение транспорта в зависимости от экологического класса двигателя, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
"Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве России", – заявил министр транспорта России Максим Соколов.
Напомним, запрет на въезд грузовиков экокласса "Евро-2" и "Евро-3" в Москву введут 1 сентября 2016 года.
Проект постановления об экологических ограничения для автомобилей и дизайн дорожного знака "Грязный выхлоп" Минтранс разработал в августе прошлого года.
Минприроды также предлагало маркировать экологически "вредные" автомобили специальными стикерами и не пускать их в центры крупных городов.
Сейчас грузовикам ниже класса Евро-2 запрещено въезжать в пределы ТТК, при этом для МКАД экологических ограничений нет.
