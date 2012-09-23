В Московском фестивале кросса участвовали более 10 тыс. бегунов

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 23 сентября, более 10 тысяч спортсменов приняли участие в Московском фестивале кросса, проходившем в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Наций-2012".

Несмотря на дождливую погоду на дистанцию вышли спортсмены из различных округов Москвы, жители Подмосковья, члены спортклубов, юные спортсмены из школ, студенты, спортивные семьи, а также люди с ограниченными физическими возможностями, сообщает РИА Новости.

Все участники собрались на базе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" в Химках.

В мероприятии, которое в этом году приурочено к 200-летию победы российской армии в Отечественной войне 1812 года, приняли активное участие глава министерства спорта РФ Виталий Мутко, руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.