Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2012, 20:14

Спорт

В Московском фестивале кросса участвовали более 10 тыс. бегунов

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 23 сентября, более 10 тысяч спортсменов приняли участие в Московском фестивале кросса, проходившем в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Наций-2012".

Несмотря на дождливую погоду на дистанцию вышли спортсмены из различных округов Москвы, жители Подмосковья, члены спортклубов, юные спортсмены из школ, студенты, спортивные семьи, а также люди с ограниченными физическими возможностями, сообщает РИА Новости.

Все участники собрались на базе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" в Химках.

В мероприятии, которое в этом году приурочено к 200-летию победы российской армии в Отечественной войне 1812 года, приняли активное участие глава министерства спорта РФ Виталий Мутко, руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

бег спортивные игры фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика