Легкоатлетка Антюх стала чемпионкой Олимпиады в барьерном беге

ИТАР-ТАСС

Россиянка Наталья Антюх завоевала олимпийское золото в беге на 400 метров с препятствиями, сообщает Чемпионат.ком. Соревнования состоялись вечером 8 августа.

Серебряную медаль выиграла американка Лашинде Демус, а третье место досталось представительнице Чехии Сюзане Хейновой.

Отметим, что наша спортсменка установила в забеге личный рекорд, преодолев дистанцию за 52,70 секунды.

Завоеванное Антюх золото стало одиннадцатым для страны на Олимпийских играх в Лондоне. В медальном зачете Россия по-прежнему занимает пятую строчку, уступая Китаю, США, Великобритании и Южной Корее.