07 марта 2014, 19:37

Спорт

Конькобежка Фаткулина завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Ольга Фаткулина. Фото: ИТАР-ТАСС

Конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзу на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком городке Инцель, сообщает "Р-Спорт".

Фаткулина пробежала дистанцию за 37,89 секунды. Первое место заняла американка Хизер Ричардсон с результатом 37,85 секунды, а серебро досталось немке Юдит Хессе, отставшей от победительницы на одну сотую секунды.

Отметим, что в пятницу в Инцеле также пройдет забег на 1500 метров у женщин.

На Олимпиаде в Сочи Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров.

бег на коньках Ольга Фаткулина

